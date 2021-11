La situation reste la même pour la Belgique suite à la mise à jour de la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), c'est-à-dire qu'elle reste en rouge foncé. En Europe, l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie, la Litunanie et l'Estonie connaissent la même situation que chez nous. Les pays du nord se parent quant à eux de plus en plus de rouge comme la Suède, qui ne compte plus qu'une seule région en orange, idem pour la Norvège. Plusieurs régions des Pays-Bas deviennent rouge foncé, tout comme à l'est de l'Allemagne.

La France reste quant à elle complètement en orange, tout comme le Portugal. L'Italie garde plusieurs régions du nord en vert mais le sud se pare de plus en plus d'orange. A noter que les données n'étaient pas disponibles pour l'Espagne au moment de la mise à jour de la carte.

Chaque jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met à jour sa carte géographique du Covid, en se basant pour chaque région sur l'incidence sur 14 jours (soit le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants calculé sur les deux semaines antérieures), le nombre de dépistages effectués et le pourcentage de tests revenus positifs des laboratoires au cours des 14 derniers jours.

Ce code couleurs permet aux États membres de l'Union européenne de fixer des conditions de voyage vers d'autres pays et d'entrée sur leur territoire (quarantaine obligatoire, soumission d'un test négatif). L'UE élabore des recommandations mais ce sont les États membres qui décident quelles conditions ils entendent imposer aux personnes revenant de zones verte, orange ou rouge.