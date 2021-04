Ce lundi, c’est donc la reprise des voyages non essentiels après de longues semaines d’interdiction. Un assouplissement qui fera plaisir à de nombreux Belges, mais aussi aux institutions européennes qui ont mis la pression sur le gouvernement fédéral pour lever cette interdiction au plus vite, au nom de la libre circulation des personnes.

Il est donc temps de penser à ses prochaines vacances, même si cela s’annonce bien calme durant les premières semaines. D’une part, parce que les règles seront très strictes au retour en Belgique (voir par ailleurs), mais aussi car il n’y aura pas de congés scolaires avant début juillet.

Mais, puisqu’on sera vite en juillet, autant prendre les devants. Pour ce faire, voici une liste non exhaustive des destinations à découvrir. Pour commencer, prenons les pays et régions qui se trouvent en zone orange. Au sud de l’Europe, il est déjà possible de prendre un bon bain de soleil au Portugal. Pays relativement épargné par la crise depuis l’année passée, la situation y a presque toujours été stable pour les voyageurs durant l’été 2020.

Si certains quartiers de Lisbonne ou d’autres grandes villes ont parfois été mis en quarantaine, la circulation dans le pays était relativement aisée. (...)