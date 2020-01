Le Costa Smeralda, dernier né de la flotte du croisiériste italien, est le premier à naviguer au gaz naturel liquéfié.



L’Italie qui flotte sur les sept mers : voilà, en peu de mots, comment Massimo, le capitaine du Costa Smeralda, résume le tout nouveau bateau dont il vient de prendre les commandes. Un sacré paquebot, long de 337 mètres, qui peut accueillir plus de 6500 passagers dans ses 2600 cabines. Un mastodonte flambant neuf, tout juste sorti des chantiers navals Meyer Turku Oy, en Finlande, mais qui s’est habillé des plus beaux atours de l’Italie, sur tous les ponts et à tous les étages (18, tout de même).

(...)