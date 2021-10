La montagne cartonne déjà pour cet hiver après une saison blanche.

Après deux saisons gâchées par le Covid-19, les stations de ski de France, d’Italie, d’Autriche ou encore de Suisse se préparent à accueillir des millions de touristes dans les mois à venir. Et les Belges risquent bien d’être plus nombreux que les années précédentes, comme l’indique une étude menée par Club Med et l’institut de sondage Yougov.

Premier résultat éloquent, un Belge sur deux envisage un séjour à la montagne dans les mois à venir. Tout cela ne se transformera pas en réservations, mais cela montre bien que les sports d’hiver ont manqué aux Belges ces derniers mois. " Il faut bien savoir que le public belge représente 11 % de la clientèle mondiale chez Club Med, souligne Armelle de la Porte, directrice Marketing, Communication et Digital Benelux de Club Med. Quand on dit qu’un Belge sur deux envisage un séjour à la montagne, cela veut dire que 13 % ont déjà réservé un séjour et que le reste compte le faire pour une semaine ou un court séjour. Les conditions sanitaires auront encore un impact sur la concrétisation ou non d’un voyage. "