Nous vous en parlions la semaine dernière, le dernier baromètre des vacances de Touring indique que 90 % des Belges ont déjà réservé leurs vacances d’été. Un chiffre impressionnant après deux étés gâchés par la crise sanitaire, une guerre aux portes de l’Europe et un pouvoir d’achat entamé un peu plus chaque jour. Mais ce chiffre se confirme sur le terrain, les agents de voyages et tour-opérateurs sont débordés et le rythme des réservations est soutenu depuis des mois. "C’est incroyable, on n’a jamais vu cela, lance Leen Segers, porte-parole de Neckermann. Avant le Covid-19, nous avions toujours un pic de réservations au mois de janvier, et un peu en février. Cette année, c’était calme en janvier avec la vague d’Omicron dont tout le monde avait peur, et puis c’est parti très fort. Et cela ne s’est pas arrêté. On se disait qu’il allait y avoir une baisse de ce pic à carnaval, puis à Pâques, mais pas du tout !"