Depuis le mois de mai dernier, Neckermann a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Après la faillite de Thomas Cook qui avait entraîné la filiale dans sa chute et les conséquences de la crise sanitaire et économique qui avait tué dans l’œuf la reprise par Wamos, c’est le groupe belge CIM Capital qui a sauvé (une partie de) l’entreprise. Neckermann est donc reparti pour un tour et compte bien montrer que sa marque est toujours forte en Belgique, avec une clientèle prête à revenir dans les 40 agences qui ont survécu à ces séismes successifs.