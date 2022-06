Le train est considéré comme le meilleur mode de transport pour se rendre à Londres ou à Paris. L'enquête a été menée pour la première fois en ligne en mai 2020 par Ivox auprès d'un panel de 3.000 répondants représentatifs de la population belge. Elle a ensuite été répétée en novembre dernier et a mis en évidence que 58% des Belges ont voyagé en dehors des frontières nationales en 2021.

Comme en 2020, plus de 60% des participants à l'enquête sont favorables à voyager en train ou train de nuit plutôt qu'en avion ou en voiture sur de longues distances afin de réduire l'impact écologique négatif.

Le train est confirmé comme le meilleur mode de transport pour se rendre à Londres ou à Paris, mais d'autres villes européennes, comme Amsterdam, Berlin et Vienne, s'avèrent être des destinations pour lesquelles le train à grande vitesse est considéré comme une alternative intéressante.

Il faut cependant qu'un tel voyage via le rail reste pratique/faisable et que son prix reste compétitif, note le SPF Mobilité et Transports.

La voiture reste toutefois fermement sur son trône en tant que moyen de transport préféré pour les voyages en dehors de la Belgique. Près de 80% des personnes interrogées ayant quitté les frontières nationales l'ont ainsi utilisée comme principal mode de transport, avançant la flexibilité et la facilité qu'elle offre.

Plus d'un répondant sur trois (35%) a également voyagé en avion, pour lequel le choix est influencé par la distance et la rapidité du trajet. Le train arrive en troisième position avec 13% des personnes interrogées qui choisissent ce mode de transport pour la plupart de leurs déplacements, en particulier pour son impact écologique.