Si la Russie et l’Ukraine ne sont pas des destinations phares pour les touristes belges, la crainte est bien présente.

Par rapport aux Ukrainiens qui craignent pour leur vie et celle de leurs proches, la crainte des touristes qui ont des projets de vacances dans les mois à venir paraît dérisoire. Mais toute question mérite réponse, d’autant plus que ce conflit pourrait perturber notre quotidien pour quelque temps. Avec les vacances de Carnaval qui commencent ce samedi, les principales destinations où iront les Belges ne sont pas menacées. Mais cela n’empêche pas d’avoir certaines craintes. "A priori, je n’étais pas trop inquiète des retombées sur notre secteur, mais j’ai eu pas mal de contacts avec des agents de voyages qui me disent que leur téléphone ne fait que sonner, affirme Anne-Sophie Snyes, secrétaire générale de l’Upav. Les gens se posent beaucoup de questions. Ils veulent savoir par exemple s’ils risquent d’être bloqués sur le lieu de séjour. Il y a clairement de la panique, même pour des destinations qui ne concernent pas le conflit. Par exemple, une destination comme la Turquie inquiète les gens car c’est assez proche géographiquement de l’Ukraine. "