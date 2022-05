Ces derniers mois, les Belges se ruent sur les vacances. L’été 2022 sera celui de la reprise et de retour à la vie normale après deux étés perturbés par la crise sanitaire. Mais ce retour se fera aussi avec de nouvelles règles, de nouvelles habitudes, et un parfum de crise économique. Car si le désir de voyager est si présent, rien de dit que cela va continuer dans les mois à venir. Et alors que l’été est à nos portes, nous nous sommes procuré en exclusivité les derniers chiffres de l’ABTO (l’Association Belge des Tour-Opérateurs) qui reprennent non seulement les tendances de réservations mais aussi des intentions de voyage. Et ces chiffres ne couvrent pas seulement les voyages organisés par un TO mais bien l’ensemble des vacances des Belges.