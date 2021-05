Quand on prononce le mot Ardenne viennent immédiatement à l’esprit des images de nature magnifique mais aussi de confort un peu rustique et de gourmandise roborative à base de gibier, de salaison et autres matoufés. Si cette vision est en elle-même loin d’être déplaisante, c’est à une expérience un peu différente que nous invitent Serge Etienne et son épouse Virginie, ainsi que le papa de cette dernière, le truculent Benoit Bourivain.

À 4 km de La Roche en Ardenne, le trio a mis sur pied un magnifique service de chambres d’hôtes, immédiatement gratifié de 4 épis par le Commissariat général au Tourisme. Et pour cause, si le bâtiment s’intègre parfaitement dans la nature environnante, il faut bien reconnaître que cette construction résolument contemporaine accroche l’œil dès le premier regard.