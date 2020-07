L’île de beauté n’est jamais aussi fascinante que quand on l’aborde par ses plages…

Puisque les frontières (européennes) sont à nouveau ouvertes, il est temps pour nous de vous reparler de voyages. Oh, pas de destinations lointaines – puisque, pour le coup, celles-là ne sont pas encore accessibles – mais de pays proches, que les Belges affectionnent particulièrement. La France, évidemment, arrive en tête de liste. Et comme les éditeurs, eux aussi, ont été à la peine pendant ces longues semaines de confinement, voici que déboulent d’innombrables guides de voyage, à glisser dans une valise, un sac à dos ou dans votre poche.

Depuis toujours c’est d’ailleurs l’idée du Guide du Routard qui, depuis quelques années, se penche sur des micro-régions, des petits coins de paradis, sis dans l’Hexagone et souvent méconnus. Des guides extrêmement fins, qui mettent en avant des villes, des traditions, des spécificités locales. Ainsi le Vercors, massif aux deux visages, mais également la lavande de Provence, la Haute-Garonne, insolite et sportive ou encore les balades aux portes de Paris, dans le Val-de-Marne.

Pour les fondus de la Petite Reine, il existe même désormais un Routard des plus belles pistes cyclables de France. Attention, pour en avoir discuté avec un collègue mordu de vélo, vous avez intérêt à avoir les mollets solides pour suivre les sentiers conseillés par Philippe Gloaguen et ses équipes…

Plus enveloppé – entendez en nombre de pages – le Guide du Routard de la Corse est, lui aussi, de retour. L’île de beauté, qui n’a pas usurpé son nom, sera sans doute l’une des destinations préférées des voyageurs cet été. C’est qu’entre plages et maquis, entre mer et montagne, on trouve, sur la patrie de naissance de Napoléon, toute la diversité du monde. Remis à jour chaque année, vous trouverez dans cette édition une première partie tout en couleurs pour découvrir l’île à l’aide de photos et de cartes illustrant les coups de cœur ; des suggestions d’itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et des activités en dehors des sentiers battus ainsi que des cartes et plans détaillés.

Mais, plus que n’importe quelle autre destination, la Corse est à découvrir par la mer. Et ça aussi, dès le 17 juillet, ce sera à nouveau possible grâce au MV La Belle des Océans, du groupe CroisiEurope. Un bateau à taille humaine (62 cabines seulement) qui vous propose d’en faire le tour. Départ de Bastia, avec escales à Calvi, Ajaccio, Bonifacio et Porto-Vecchio… et retour à Bastia. À bord, des mesures drastiques ont été prises par le croisiériste. “La direction a nommé le commissaire de bord référent “protocole sanitaire” qui s’assure de la mise à jour des règles et du respect des bonnes pratiques au sein de chaque établissement”, explique Axel Araszkiewicz, porte-parole de la compagnie. Ce référent assurera la gestion et l’approvisionnement des produits d’hygiène (masques, gants, gel hydro alcoolique, produits désinfectants, distributeurs de savon, etc.) pour les passagers et tout le personnel. Il veillera également au respect des procédures de nettoyage des surfaces et équipement de travail ; au respect des gestes barrières et des distances de sécurité d’un mètre applicables sur le bateau par les passagers ainsi que l’équipage ; de la santé des passagers, de l’équipage et du respect de l’ensemble du protocole sanitaire. Il s’assurera, évidemment, d’appliquer le protocole de sécurité pour toute personne présentant un risque ou des signes de contamination. D’autres mesures, notamment pour les restaurants et les bars, seront d’application pour cette “rentrée” pas comme les autres sur les quelques bateaux de CroisiEurope qui vont retrouver les mers et les fleuves.

Afin de convaincre un peu plus encore que les croisières sont désormais encadrées – on se souvient des “clusters” repérés sur divers navires – des offres spéciales ont été concoctées. La première s’adresse aux familles, auxquelles on propose la gratuité du séjour pour les enfants de moins de 16 ans, pendant tout le mois d’août. Ceci est valable pour le Grand Tour de Corse mais également pour les croisières fluviales sur la Seine, le Rhône, la Loire et la Gironde. L’autre offre est proposée aux voyageurs “solo”, qui ne paieront que la moitié du supplément (solo, donc) pour leur cabine.

5 Bonnes raisons de se rendre en Corse

1. La gastronomie

Les cannellonis au brocciu, les figatellu, les fromages, l’alcool de myrte : rien qu’en écrivant ces quelques mots, les papilles s’éveillent. La Corse a mille choses à offrir en plus de ses paysages, notamment une charcuterie “à tomber raide”, où se côtoient la coppa, le jambon cru, le lonzu, la panzetta. Attention, les “attrape-touristes” sont nombreux. Renseignez-vous avant d’acheter !

2. Les paysages

À gauche, la montagne. À droite, la mer. Sur les routes de Corse, vous aurez toujours un œil sur les extrêmes. Si, du Désert des Agriates aux îles de Cavallo, les plages sont magnifiques, l’arrière-pays est également à découvrir absolument. Coup de cœur pour Bavella (et ses aiguilles), pour Corte et pour Sartène.

3. L’odeur du maquis

Si vous n’y êtes jamais allé, ce qui vous surprendra et restera à jamais gravé dans votre mémoire (olfactive, il paraît que c’est la plus tenace), c’est l’odeur du maquis. Indescriptible mélange de fleurs, de terre, de végétal. Y déambuler reste un must absolu pour tout amateur de paysages sauvages.

4. les plages

De la Rondinara à celles du nord de la Corse, de celles qu’affectionnent les habitants d’Ajaccio du côté des Îles Sanguinaires jusqu’à Solenzara, le sable blanc des plages corses est une invitation au farniente. À Zonza, il est noir. Une curiosité.

5. le rythme de vie

Il y a quelques années, nous étions en Corse au moment des élections municipales. Le bureau de vote de ce petit patelin (Campomoro, pour ne pas le citer) se trouvait à cinq cents mètres du bar. Pendant toute la journée, il a été question de ça : on y va quand ? Il faisait trop chaud, puis c’était l’heure de l’apéro. Puis celle du déjeuner. Et de la sieste… Les Corses prennent le temps de vivre. Un exemple à suivre !