La fin des bulles permet aux Belges de se retrouver en famille ou entre amis pour les fêtes, notamment.

Le mois d’octobre commence, et l’automne arrive en même temps. Fini le mois de septembre ensoleillé, et bonjour au vent, à la pluie, aux journées plus courtes et à la fraîcheur. Pas de quoi se plaindre, c’est cela vivre en Belgique. D’ailleurs, beaucoup de Belges aiment cette saison pleine de changements et veulent en profiter. Comme l’an dernier, les voyages en Belgique auront la cote, que ce soit à la mer ou en Ardenne. Il est déjà difficile de trouver de la place pour les vacances de Toussaint, et cela commence à se remplir pour les fêtes de fin d’année. Cela se voit d’ailleurs sur tous les sites spécialisés.

Encore une preuve que les Belges ont pris l’habitude de partir près de chez eux, et qu’ils préfèrent assurer le