Dans la Botte, visez le talon ! Vous voici dans la région des Pouilles, et plus précisément dans le Salento, un coin plat comme la main où les oliviers sont rois (même si une bactérie amenée par un insecte en a décimé énormément ces deux dernières années) et les lieux à découvrir, multiples et bien moins courus que ceux de Toscane (même si en cet été 2020, cette dernière est également désertée par les touristes).

Si nous citons la Toscane, c’est tout simplement parce que la perle des Pouilles, Lecce, est surnommée la Florence baroque. La ville du sud nous a même peut-être plus touchés par son homogénéité architecturale. Est-ce dû à cette pierre de Lecce dont sont faits ses palais et églises, pierre calcaire très malléable qui permet au tailleur de pierre de se laisser aller à toutes les fantaisies, bien résumées sur la façade de la basilique Santa Croce où, en y regardant de plus près, on aperçoit sur la façade les caricatures des architectes, Francesco Antonio Zimbalo et son petit-fils Giuseppe Zimbalo, de part et d’autre de la rosace, en haut à droite et en bas à gauche, avec leur gros nez.

Du quartier juif où avait été construite cette basilique, on a retrouvé quelques traces et allées, mises en valeur dans un petit musée tout à côté. Lecce ne manque pas d’atouts ; il est vrai que la ville, dont les fondations remontent à l’Antiquité grecque, occupe une place stratégique qui a suscité nombre de convoitises au fil des siècles. Successivement romaine, ostrogothe, byzantine puis normande (on résume beaucoup), elle est rattachée au royaume de Naples au XVe siècle devenu espagnol au XVIe siècle. Pour lutter contre les assauts des Ottomans, Charles Quint fera construire un château. Et une nouvelle enceinte dont le plus beau vestige, actuellement, est la Porta Napoli. L’ensemble formé par la cathédrale et le palais du séminaire est l’une des plus belles places d’Italie. Tout à côté, un petit théâtre romain a été découvert, au milieu d’un quartier. Plus impressionnant est ce que l’on aperçoit de l’ancien amphithéâtre romain, mis au jour à l’époque mussolinienne, lorsque d’importants travaux firent émerger de grands bâtiments modernes autour de la place Sant’Oronzo à la place d’anciens palais. Des vestiges mis au jour, on peut estimer que cet amphithéâtre était sans doute trois fois plus grand que ce qu’on voit. Cette place est le seul endroit du centre historique ayant eu à subir des dégâts architecturaux.

Si, avec Bari et Brindisi, Lecce constitue l’une des trois principales villes des Pouilles, découvrir les villages et les ports qui les ponctuent est un plaisir. Dans le Salento, nous avons jeté notre dévolu tout d’abord sur Gallipoli, facilement accessible en train, ville très ancienne fondée par les Messapiens et qui appartint à la Grande-Grèce. Elle connut un développement sensible au XVIIIe siècle en devenant le premier centre exportateur d’huile d’olive de toute la Méditerranée. Son centre historique est situé sur une île et de nombreux palais et églises baroques le constituent mais c’est un château fort, du XVe siècle, qui la protégeait du continent. De nombreux édifices, fermés en journée, ouvrent en fin d’après-midi, à l’heure où le soleil couchant leur apporte un éclairage irréel. Par beau temps, on aperçoit même de l’autre côté du golfe de Tarente les collines calabraises juste avant que le soleil ne disparaisse.

Fresques exceptionnelles

À mi-chemin entre Lecce et Gallipoli, un peu oubliée, la petite ville de Galatina nous apportera la plus grosse émotion du séjour. Comme ailleurs, la pierre de Lecce y a permis la construction d’édifices baroques de grande beauté mais ici, c’est la basilique et le couvent Sainte-Catherine d’Alexandrie, de style gothique (façade cependant romane), qui méritent qu’on s’y attarde. L’intérieur de l’église est entièrement recouvert de fresques du XVe siècle, parfaitement conservées. Elles ont été réalisées par des artistes napolitains, sur ordre de la princesse Maria d’Enghien en 1400. Les fresques représentent divers épisodes et personnages de la Bible. Les murs du cloître sont eux aussi recouverts de peintures murales, présentant le "raffinement" des tortures qu’ont subies les saints et saintes.

Cap ensuite sur Otrante, non sans changer de train à Maglie, ville de naissance d’Aldo Moro, président du conseil des ministres italien dans les années 1970 dont l’enlèvement et le meurtre en 1978 par les Brigades rouges avaient symbolisé les années de plomb en Italie.

Si Otrante semble un petit port assoupi de nos jours, il constitua dès l’Antiquité un pont entre Orient et Occident qui attira bon nombre de convoitises. Construite au XIe siècle, la cathédrale est le reflet de ces occupations byzantine, normande, angevine et aragonaise. Le 14 août 1480, plus de la moitié de la population fut massacrée par les Turcs. On peut voir les crânes de 800 de ces martyrs dans la cathédrale, dont le chef-d’œuvre se trouve au sol, sur toute sa surface (54 mètres sur 28) : une gigantesque mosaïque réalisée par le moine Pantaléone en 1166. Il lui aura fallu pas moins de 600 000 tesselles pour la réaliser.

On terminera ce périple dans le Salento par Ostuni, ville baroque elle aussi, construite sur un promontoire, dont toutes les maisons et palais sont blancs, hormis les portails rococo ou l’Arc Scoppa, face à la cathédrale.

5 bonnes raisons de venir dans les Pouilles

Des habitats originaux

Outre le Salento, d’autres endroits des Pouilles surprennent, telle la belle excursion consistant à partir à la découverte des trulli, au départ du port de Monopoli qui conserve des souvenirs de sa prospérité vénitienne. Dès la sortie de la ville en direction d’Alberobello, la route s’élève ; vous voilà dans la valle d’Itria où dominent vignes et oliviers mais où, surtout, des maisonnettes rondes et blanches, au toit pointu, parsèment le paysage. À Alberobello, c’est toute la vieille ville qui est construite de cette manière. Ailleurs, les trulli sont plus isolés mais on en trouve encore du côté de Locorotondo, village parmi les plus beaux d’Italie.

La mer n’est jamais loin

Moins de 50 bornes séparent Gallipoli, sur le golfe de Tarente, d’Otrante, ville la plus orientale d’Italie, aux limites de la mer Adriatique et de la mer Ionienne. C’est dire si la mer a joué un rôle prépondérant dans l’histoire de la région. C’est dire aussi que les plages ne manquent pas non plus, ainsi que les grottes côtières, tandis que les fonds sous-marins font le bonheur des plongeurs.

Bari, pour les enfants sages

Le chef-lieu des Pouilles ne manque pas d’atouts lui non plus, à commencer par son nouveau musée d’Archéologie, le plus important des Pouilles, ou son fort normand. Si la cathédrale (XIe siècle) mérite une visite, c’est la basilique Saint-Nicolas, dont la construction s’étend sur tout le XIIe siècle, qui est le symbole de la ville. Elle fut construite à l’endroit où des marins débarquèrent en 1087 avec les reliques du saint volées à Myre. La basilique est ainsi devenue un lieu de pèlerinage aussi bien pour les catholiques que pour les orthodoxes d’Europe orientale.

Une cuisine simple à tomber !

Si vous désirez déguster des pâtes typiques des Pouilles, les orecchiette vous attendent. Essayez-les avec des tomates cerises, du basilic et une burrata qui, lorsque vous la couperez, laissera échapper la crème qu’elle renferme pour se mélanger au jus des tomates. Ce "primo piatto" simple dégusté à la Locanda dei Mercanti, à Monopoli, restera longtemps dans notre mémoire… Et pour vous faire patienter, grignoter quelques taralli.

Matera n’est pas loin

Il serait dommage, depuis Bari, de ne pas pousser une pointe jusqu’à cette ville de la Basilicate, capitale européenne de la culture en 2019, qui peut s’enorgueillir d’avoir, avec les Sassi et le parc des églises rupestres, toujours connu un habitat troglodytique depuis le Paléolithique jusqu’à nos jours. Saisissant de beauté !