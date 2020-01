Et si ceux qui préfèrent le soleil à la neige avaient vu juste ? C’est en tout cas le constat fait, au niveau financier, par le tour-opérateur allemand Tourlane.

En jetant un coup d’œil à son offre de voyages, ce spécialiste des vacances sur mesure observe qu’un séjour aux sports d’hiver peut coûter jusqu’à deux fois plus cher qu’un séjour dans une destination exotique. On ne parle donc pas de la Costa Brava ou du sud de la France, mais bien de points de chute comme la Namibie, le Vietnam, l’Afrique du Sud ou le Costa Rica. "Comptez en moyenne 1 315€ par semaine vol et logement compris pour un séjour exotique contre 2 478€ par semaine en moyenne à Megève, Courchevel, Val d’Isère ou encore Méribel hors hébergement sur place !", assure Tourlane.

Il faut donc bien noter que cette étude repose sur des stations de ski réputées très chères. On est donc loin des bons plans cités ci-contre. Toujours est-il que le plaisir de la glisse n’est pas donné !