Vacances ou pas cet été? C'est la question à laquelle tout le monde cherche une réponse mais qui dépend de nombreux facteurs, à commencer par la maîtrise de la contamination du virus et la réouverture des frontières. Du côté de Corendon, on a cependant tout prévu pour des départs dès la fin juin, avec une procédure très stricte, incluant notamment un dépistage avant de prendre l'avion.

Le tour-opérateur a aménagé une zone de testing dans son hôtel Corendon City à Amsterdam ces dernières semaines. Des centaines de collaborateurs de Corendon se sont volontairement soumis le week-end dernier à un test rapide visant à révéler la présence d’anticorps contre le Covid-19. Le test est effectué par des équipes médicales expérimentées et les résultats sont déchiffrés par des médecins qualifiés. Si ce test s’avère concluant, tout le monde pourra effectuer une réservation pour s’y soumettre dès le mercredi 13 mai. Notez que ce test est différent de celui qui sera proposé aux vacanciers. Le test sérologique permet de savoir si quelqu’un a été en contact avec le coronavirus et a, de ce fait, développé un certain degré d’immunité. Le test virologique qui sera bientôt proposé aux vacanciers visera à dépister le virus lui-même.