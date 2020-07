C’est l’été ou jamais pour mieux connaître la Belgique. Et les ambiances mystérieuses des forêts, ses dolmens, ses cascades et ses grottes.

On pense souvent à des lieux de baignade, au petit bois près de chez soi mais pas nécessairement à faire de la forêt un thème de visite touristique en Belgique. Et pourtant, les arbres sont bien partout dans notre pays avec 706 530 hectares de forêts, ce qui représente 23 % du territoire national. Dont près de 80 % en Wallonie, il y a de quoi voir !

Les mystères mégalithiques de Wéris (Prov. de Luxembourg)

Wéris qui compte parmi les plus beaux villages de Wallonie est le départ d’une balade pédestre à faire en famille, entre forêts, mégalithes, dolmens, églises et lieux-dits. D’une durée de 2 h environ pour 7 km. De quoi se raconter des histoires qui font peur sur "le circuit des Pierres de légendes" et autres lieux-dits comme le "Lit du Diable !".

Infos : megalithes-weris.be.

À la rencontre de l’Homme de Spy (Namurois)

C’est toujours fantastique de faire découvrir des grottes aux enfants. L’Espace de l’Homme de Spy propose cette année son nouveau carnet de balades (6/12 ans) sur un parcours dans la forêt avec des jeux et des énigmes afin de découvrir la nature et la préhistoire, avant la visite de la grotte proprement dite. Gratuit. Infos : hommedespy.be.

Les torrents du Ninglinspo (Prov. de Liège)

Près d’Aywaille, l’incontournable Ninglinspo serpente, bucolique, passant de 400 à 150 m. Résultat : une pente de 7.5 % qui offre des torrents, des cascatelles et des marmites ! Non loin : les grottes de Remouchamps, le Monde sauvage d’Aywaille et Forestia, le parc animalier. Mieux vaut y aller hors week-end, il y a du monde !

Le sentier didactique du Bois du Defoy (Lux. belge)

Réalisé par des enfants des écoles primaires de la commune de Paliseul, ce sentier a été créé pour transformer le site en réserve naturelle et l’agrémenter d’un parcours didactique : 2 km de balade et 12 stations qui parlent des arbres des forêts et du milieu aquatique de la région. Un joli chemin avec des passerelles en bois au-dessus des terrains marécageux. Infos : Wallonie belgiquetourisme.be.

Les brumes artistiques du sentier des Songes (Gaume)

Un sentier de balade de quelque 3 km qui longe plusieurs étangs à l’eau claire et surtout on y découvre tout du long des sculptures d’artistes locaux comme des bateaux façon origami en tôle d’acier, de curieux sièges en bois appelés Cercle des rêveurs… Tout ça dans la douceur gaumaise ! Des circuits sont organisés par Paysalia à Florenville. Infos : soleildegaume.be.

La balade de la Passerelle (Namurois)

Direction l’abbaye de Stavelot pour une expo que les enfants vont adorer : "La légende National Geographic" et une balade balisée de 5 km à travers la forêt pour découvrir le cours de l’Amblève. Infos sur muzeozoom.be.

Objectif Treignes (Namurois)

On peut programmer une balade en VTT de 25 km accessible pour explorer la région des Vallées des Eaux Vives, la Vallée du Viroin et Treignes.

L’étrange cavité de Trotti-aux-Fosses (Lux.)

Le site naturel du Fond des Vaulx est un spot formidable pour toutes sortes de découvertes dont le gouffre de Trotti, unique en Belgique et classé cavité souterraine d’intérêt scientifique.

Et plus encore

45 idées de balades pour découvrir nature et musées autrement, en Wallonie et à Bruxelles avec des 6/12 ans sur muzeozoom.be.