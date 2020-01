Il existe différentes manières de gagner un peu d'argent pour aller au parc d'attractions parisien.

Même si vous ne planifiez pas un long voyage, mais tout simplement un week-end à Disneyland Paris, surfer sur les différentes pages du groupe vous permet de dénicher des offres similaires avec des packages plus avantageux à l’étranger. Ainsi, pour un week-end (2 adultes et 2 enfants, 2 nuitées et 3 jours dans les deux parcs), du 20 au 22 mars au Newport Bay Club, le tarif proposé sur Disneyland.es (Espagne) affiche une réduction de 30 %, pour un prix total de 1 000,88 €. Sur les versions belge (.be) et française (.fr) du site, la même offre inclut -30 % et la gratuité pour les moins de 12 ans, portant les frais du séjour à 825,90 €. Enfin, sur la version néerlandaise (.nl), la réduction n’est que de 20 %, avec un tarif affiché de 1 138,04 €, mais avec 200 € d’argent de poche offerts à dépenser dans les boutiques et restaurants du parc.