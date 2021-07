Cette année plus que jamais, le moment est venu de se laisser tenter par des expériences hors des sentiers battus.

C’est le cas des vacances en plein air qui permettent de découvrir des destinations et de vivre des séjours hors du commun : on s’immerge dans la nature, on fait ses courses au marché local, on ralentit et on profite d’une vie plus simple. Même si la plupart des sites disposent d’équipements de base, accès wi-fi, branchement électrique…

C’est aussi un moyen facile de respecter les consignes Covid et de se réunir en famille ou entre amis en réservant sur le même site, idéal pour se retrouver en sécurité dans sa bulle familiale ou amicale.

De plus, les vacances en plein air représentent un tourisme plus responsable, limitant l’impact sur l’environnement.