À deux semaines de la Saint-Valentin, il est encore temps de prévoir un petit week-end en amoureux. Et puisque les réservations en last minute gardent la cote, il y a encore de quoi organiser un citytrip en Europe, par exemple. L’autre bonne nouvelle, c’est que plusieurs pays européens commencent à lever leurs mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19, rendant un séjour plus facile et agréable. Tour d’horizon.