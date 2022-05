Ce matin-là, le groupe se réveille dans la charmante ville de Pont-à-Mousson, à l’Abbaye des Prémontrés. Ancien monastère converti en hôtel et en lieu culturel, le site est monumental et spectaculaire, en plein cœur du centre-ville. En se rendant au petit-déjeuner, on lève la tête pour observer les ornementations du plafond et contempler les silhouettes dessinées par de grandes voûtes et travées dans les corridors et les pièces communes. Combinant architecture classique et baroque, l’Abbaye a des origines remontant à 1130. Un bain d’histoire en dégustant le café matinal : notre groupe de voyageurs en est tout à fait friand.

En car sur la route lorraine

On quitte l’Abbaye en jetant sur elle un dernier regard admiratif à la dérobée. Le chauffeur de notre voyage Busfan nous attend, tout sourire, devant son autocar tout neuf, écarlate et scintillant. On franchira ce matin les trente kilomètres séparant Pont-à-Mousson de Metz. Un trajet court mais animé, sous le soleil lorrain.

« Un voyage guidé comme celui-ci, c’est l’occasion de faire le plein de découvertes, constate Léa. Si on était venus ici par nous-mêmes, on serait passés à côté de plein de choses. » Murmure d’approbation dans le bus : tout le monde est bien d’accord.

Thierry en rajoute : « La première fois que j’ai fait un voyage de ce genre, en autocar, c’était mon voyage de noces ! Le chauffeur nous avait emmené manger une paëlla incroyable, dont je me souviens encore aujourd’hui. Ce sont toujours des moments inoubliables et des expériences insolites. »

Après une nuit de sommeil réparateur dans les chambres confortables de l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, le groupe découvre la splendeur des lieux. © Busfan

Un bus inondé de beauté

La route lorraine est jonchée de grands champs dorés ou d’arbres aux feuillages généreux. De temps en temps, sur les petites routes que privilégie toujours le chauffeur, la Moselle apparaît. Son mouvement régulier et paisible happe instantanément notre regard. Au fil de la route, on distingue aussi des côteaux de vignes, et on aperçoit, en passant près de Corny-sur-Mozelle, les magnifiques rochers de la Frazé.

Et voilà Metz qui se profile. Sur ses 42 kilomètres carrés, somme toute une petite ville, elle contient une quantité impressionnante de bâtiments remarquables, notamment des architectures gallo-romaines et néo-gothiques qui éblouissent à tous coups l’œil du voyageur contemporain.

À bord d’un bateau électro-solaire de la Compagnie des bateaux de Metz, on s’offre un point de vue singulier sur l’architecture de Metz. © Busfan

Au pays messin

Ici, il n’est pas nécessaire de chercher une place de parking. L’autocar nous mène au pied de la ville et viendra nous rechercher plus tard. Metz est une ville qui se traverse aisément à pied, et dont on profite d’autant plus les deux pieds bien ancrés au sol. Sifflement d’admiration devant la cathédrale St-Etienne, qui trône sur la Place d’Armes et nous toise de sa sublime couleur pourpre. Chef d’œuvre gothique agrémenté de magistraux vitraux, on la surnomme la « Lanterne du Bon Dieu ».

Juste à côté, notre groupe s’éternise un peu dans le marché couvert, où l’on ne se prive pas de goûter les fromages et d’acheter quelques délicieux produits locaux. C’est le moment de se séparer pour profiter d’un peu de temps libre en solo ou en duo : les voyages de groupe prévoient toujours ces sympathiques moments de respiration et de liberté, pour profiter de la ville à son aise.

Surplombant la Moselle, le Temple Neuf a vraiment fière allure avec son style médiéval (même s’il a été construit au 20e siècle). Son architecture est complétée par un splendide aménagement paysager : les arbres et la pierre se toisent et se caressent dans une parfaite harmonie.

Le Temple neuf, ou Nouveau Temple protestant, est un édifice de culte de style néo-roman, construit entre 1901 et 1905. © Busfan

Apprivoiser l’ambiance urbaine

Il y a le patrimoine, certes, mais, parfois, les villes ont un autre petit je-ne-sais quoi de mystérieux et de magique. À peine sorti du car, notre groupe de voyageurs témoignait d’un ressenti agréable. « Il y a une bonne atmosphère ici », lance Patricia. « Oh oui, Metz est une petite ville très agréable », confirme Benjamin Gougeon, capitaine du bateau électro-solaire de la Compagnie des bateaux de Metz, dans lequel nous nous apprêtons à naviguer, à la découverte des îles entourant la ville et d’une faune et d’une flore étonnantes. « J’adore vivre ici, ajoute-t-il. Les gens sont sympas. La Moselle est partout, ça crée une ambiance paisible. »

Ça donne envie de rester un peu plus longtemps. Mais le car nous attend pour de nouvelles aventures. Nous reviendrons.

© Busfan

Infos pratiques :

- Plus d’info sur les activités en Champagne et en Lorraine : www.explore-grandest.com

- Ce voyage en groupe a été proposé par Busfan.be et La DH, en collaboration avec France.fr, Van Hool, VSPA Voyages, et l’agence Lisela.