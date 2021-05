On parle beaucoup de l’Horeca, mais ce samedi 8 mai sera aussi le début du plan plein air. Beaucoup d’activités vont pouvoir reprendre, comme le sport, mais aussi les parcs d’attractions. Nous avons visité Walibi en avant-première pour découvrir les coulisses de la réouverture.

Ce mercredi faisait office de test grandeur nature pour le parc qui fonctionnait normalement, mais sans visiteurs. “Le but est de vérifier que tout se passe bien et que toutes les attractions fonctionnent parfaitement, indique Justien Dewil, porte-parole du parc et guide du jour. Pour les équipes du parc, c’est aussi une façon de terminer leur formation avant le retour des visiteurs. Nous avons engagé plus de 400 collaborateurs, comme chaque année."

Et tout semble paré dans le parc où l'on peut à nouveau entendre le bruit des attractions et où la vie reprend doucement son cours. Il ne manque plus que les cris des jeunes et moins jeunes. Les équipes techniques ont créé de fausses alertes tout au long de la journée aux quatre coins du parc pour vérifier si toutes les collaborateurs et membres du personnel étaient au point, des agents de sécurité aux mécaniciens, en passant par les gestionnaires d'attractions. Autre bonne nouvelle, aucune panne imprévue n'est à déplorer.