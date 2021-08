Le 2e grand week-end de chassé-croisé s’annonce. Départs ou retours, Touring prévoit entre 800 et 1 000 km d’embouteillages cumulés en France notamment.

Avec la crise du coronavirus, beaucoup de vacanciers ont préféré la voiture à l’avion. Résultat : les week-ends d’août vont être chargés ! " Pour le premier gros chassé-croisé de l’été, on a pu constater un record le samedi 31 juillet avec près de 1 100 km de bouchons en France à midi ", relate ainsi Jan Van Bellingen de Touring.

Pour le week-end, entre ce vendredi 6 et le dimanche 8 août, cela devrait être un peu mieux sur les routes françaises, classées rouge " avec des estimations comprises quand même entre 800 et 1 000 km d’embouteillages ", rappelle le spécialiste. Et des points noirs. Là où cela coincera le plus ? " La vallée du Rhône, c’est inévitable ."

(...)