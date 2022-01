L’envie d’aller à New York vous étreint mais la pandémie, et donc la crainte de vous embarquer dans des galères administratives qui en découlent pour pouvoir croquer la Grosse Pomme, vous freine ? Ce fut le cas pour nous aussi, mais l’envie a été trop forte d’y fouler le sol, ces derniers jours de décembre, et on ne le regrette pas.

Outre la météo radieuse, il nous a été aussi simple d’entrer aux USA qu’à l’accoutumée (sans faire valoir un quelconque passe-droit de journaliste). Seule contrainte qui diffère de la vie d’avant : la nécessité d’être vacciné et de présenter un test antigénique de moins de 24 heures (donc même pas obligatoirement un test PCR).

Alors oui, la maladie est là, comme partout, mais Big Apple vit quasiment autant qu’avant. Musées, patinoires, magasins… tout est ouvert. Les distanciations sociales sont réclamées partout, mais sont parfois difficilement respectées, comme sur les ferries menant à la statue de la Liberté où c’est plutôt l’entassement.

À l’intérieur, le masque est obligatoire partout. Là où tout le monde est le plus intransigeant, c’est dans le secteur de la restauration : vous n’aurez pas votre assiette si vous ne présentez pas une preuve vaccinale numérique et une pièce d’identité afin de prouver que vous êtes bien la personne que vous dites être.

© ADOBESTOCK

Vaccin pour tout le monde

Malgré tout cela, les chiffres sont élevés à New York, mais la ville mise à fond sur le testing à grande échelle et donc, de facto, la découverte étendue et rapide de cas positifs qui s’isolent. Des fourgonnettes transformées en des postes de testing sont placées à tous les coins de rue (on en a compté au moins trois rien qu’à Times Square). On y fait la file pour effectuer des tests PCR gratuits pour tout le monde, habitants comme touristes. Idem pour la vaccination : quiconque souhaite recevoir sa dose, même un vacancier étranger, peu l’obtenir au pays du généreux Oncle Sam.

Broadway n’est pas à l’arrêt

Une quasi-mise sous cloche des spectacles de Broadway est aussi une information qui a tendance à revenir régulièrement au-devant de l’actualité. Là aussi, ce n’est pas tout à fait exact. Il y a bien le Covid au sein de certaines troupes et des représentations sont donc annulées, mais elles reprennent, une fois que cela va mieux, comme la nouvelle comédie musicale, Mrs. Doubtfire, qui vient de retrouver son public. Pour d’autres, on remplace les malades par d’autres comédiens. Sans oublier des shows qui pâtissent un peu de la pandémie et qui, couplés aussi à un non-intérêt du public, sont supprimés. On pense notamment au flop du spectacle Diana.

Walt Disney et l’influence européenne

New York, c’est aussi une pléthore de musées avec leurs œuvres emblématiques. Que vous traversiez l’Atlantique en solo, en couple, avec vos petits bouts ou entre amis, il y a certainement une nouvelle exposition qui mettra tout le monde d’accord. Inspiring Walt Disney – The animation of french decorative arts est à apprécier depuis trois semaines au célébrissime Metropolitain Museum (MET). Le rendez-vous aborde l’influence de la France et de ses styles sur le travail de Walt Disney.

L’émerveillement est partout, le visiteur fait face à de véritables fragments d’histoire des studios aux grandes oreilles avec des gouaches, des crayonnés, des pastels… de Blanche-Neige, Cendrillon ou encore La Belle au bois dormant exposés en vis-à-vis d’objets – tableaux, vaisselle, mobilier… – de la collection du musée ou de prêts internationaux.

La visite se termine par une large section dédiée à La Belle et la Bête, œuvre dont on célèbre déjà les 30 ans de la sortie, et se clôture par l’inspiration des châteaux sur la création des féeriques bâtis dans les différents parcs à thème du globe. À voir (absolument) jusqu’au 6 mars prochain.

The Edge, la Nouvelle sensation

© ADOBESTOCK

La Grosse Pomme se croque de deux façons : depuis le plancher des vaches, les yeux rivés vers les sommets ou depuis la cime des gratte-ciel pour mieux apprécier, de jour comme de nuit, le gigantisme de la ville qui ne dort jamais. Pour la seconde option, différents sommets s’offrent aux visiteurs depuis des décennies : Top of the Rock, l’emblématique Empire State Building ou plus récemment One World Observatory, tour majeure du World Trade Center offrant une vue à 360°. Récemment, un petit nouveau est venu rebattre les cartes avec originalité : The Edge. Traduisez Le Bord. Tout est dit. À la différence des autres tours où vous vous retrouvez simplement à leur sommet pour opérer une balade le long des quatre arêtes, The Edge est une imposante plateforme émergeant de l’une des arêtes. Cet étonnant appendice des airs, long de près de 24 m, est tellement proéminent qu’il se voit de très loin (on le distinguait aisément depuis notre chambre d’hôtel située à 5 km à vol d’oiseau).

Son accès s’effectue par le biais d’un vaste centre commercial aux marques majoritairement luxueuses. Arrivé après avoir utilisé quatre escalators, vous en trouverez l’accès entre deux boutiques. Vous arrivez à un parcours explicatif avant de prendre l’ascenseur. Au 100e étage, vous êtes au 7e ciel. The Edge vous offre, au propre comme au figuré, New York sur un plateau. La vue est à couper le souffle. Un large escalier permet de vous asseoir en surplombant cette terrasse. Les plus téméraires prennent plaisir à se positionner sur la pointe du site – il ne peut accueillir qu’une personne à la fois – ou de marcher sur une partie du sol en verre pour apprécier le ballet des véhicules, 335 m plus bas.

Pour certains, cette plaisante attraction vertigineuse est suffisante. À ceux pour qui ce ne serait pas assez sensationnel, la maison a de quoi vous offrir davantage d’adrénaline encore avec l’option City Climb : vous enfilez une combinaison, un baudrier et un casque avant de monter jusqu’au sommet ultime du building pour gravir un petit escalier à l’extérieur (le plus haut du monde) et de vous pencher en arrière, dans le vide. (infos : www.edgenyc.com/fr)

Retour plus compliqué

C’est par un aller-retour direct à bord d’un vol Brussels Airlines pas grandement rempli que nous avons rejoint New York (120 passagers ont embarqué sur une capacité de 250, au retour). La crainte des changements de réglementation liée à la crise sanitaire – et cela peut se faire du jour au lendemain – freine les ardeurs des bourlingueurs les moins téméraires. Pour fouler le sol américain, outre l’ESTA (autorisation électronique de voyage pour se rendre aux États-Unis) habituel, on vous demande de ne présenter qu’un test antigénique de moins de 24 heures si vous êtes vacciné. Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas entrer sur le territoire.

Une fois à l’aéroport JFK, le contrôle est rapide. C’est plutôt lors du retour en Belgique que cela se corse un peu. Le fameux PLF (formulaire de localisation du passager) est nécessaire pour pouvoir accéder à l’embarquement. Il permet de vous signaler que vous rentrez d’une zone à risque et que vous devez effectuer un test PCR très rapidement, puis sept jours plus tard. Vous recevez de façon digitale les codes à fournir au spécialiste de santé afin qu’il fasse remonter les résultats. Dans votre boîte mail, vous trouverez enfin une attestation de mise en quarantaine de dix jours “pour risque majoré d’infection”.

En pratique

Comment se rendre à New york

La meilleure option si vous en avez le temps et la patience, c’est de chercher les vols et les hôtels (Booking, Airbnb…) par vous-même. Connections offre aussi des packages imbattables depuis la réouverture des frontières avec l’Amérique (c’était le 8 novembre dernier). Nous sommes partis six jours et cinq nuits avec le voyagiste belge pour moins de 1 400 €. “Grâce à un nombre de clients important (18 000/an), Connections bénéficie de tarifs très concurrentiels qui lui permettent de composer des packages à des prix qui défient toute concurrence, en particulier pendant les congés scolaires, lorsque les prix des billets d’avion montent en flèche”, dit Frank Bosteels, son porte-parole.

Où loger ?

Pour un premier séjour, on vous suggère de préférer toute la partie de Manhattan au sud de Central Park. Plus vous vous éloignerez de Manhattan, plus vous verrez le prix des hôtels baisser globalement, mais il y a une contrepartie : l’essentiel des attractions se situe dans Manhattan et loger à l’extérieur vous imposera de longs trajets en métro, taxi, Uber… A contrario, si le point de vue est bon, vous n’oublierez jamais la vue de la skyline – la ligne de gratte-ciel – depuis Brooklyn. À vous de voir !

Où manger ?

Un tantinet chauvin, on vous suggère un crochet par l’une des pizzerias napolitaines Motorino (on en trouve en différents quartiers), success-story du Mouscronnois Mathieu Palombino qui fut élu meilleur pizzaïolo de la Grosse Pomme par le New York Times en 2010.