Il est donc intéressant d’opter pour une destination lointaine pour vos prochaines vacances. Si les tour-opérateurs ne proposent pas encore des offres combinées vol-hôtel partout, cela commence à se décanter depuis quelques semaines. Il est donc possible d’organiser soi-même son voyage, ou de passer via une agence spécialisée pour concocter un séjour digne de ce nom. Au niveau des hôtels, les tarifs sont plutôt à la baisse ces derniers mois, puisque certains essayent désespérément d’attirer des touristes. Et au niveau des billets d’avion ? C’est là que la différence est impressionnante par rapport à l’avant-crise. Voici donc cinq exemples de destinations à travers le monde, selon les prix actuels. Nous avons opté pour un départ dans deux semaines, le lundi 4 octobre, pour un séjour de deux semaines.

Première destination choisie, l’archipel de Zanzibar, au large de la Tanzanie. Pour un vol aller-retour, il faut compter 501 euros par personne. Un peu plus au sud, l’Afrique du Sud profite aussi des tarifs intéressants, avec un aller-retour à 570 euros. Le troisième choix se pose sur une destination de rêve qui serait citée par n’importe qui : les Maldives, accessibles pour 642 euros par personne. Viennent ensuite les Seychelles, avec des vols à 548 euros par personne. Moins paradisiaque, mais tout autant rêvée pour les amateurs de grands espaces, le Canada a rouvert ses frontières récemment aux Européens. Les vols coûtent 417 euros par personne pour les dates choisies.