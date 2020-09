L’Eurospace Center fait peau neuve. Fermé depuis septembre 2019, place aux nouveautés dès le 3 octobre.

Qui n’a jamais rêvé d’être un jour un astronaute, survolant la terre ? Si ce métier est inaccessible pour beaucoup, l’Euro Space Center (ESC) permet à ces passionnés de se plonger dans cet univers le temps d’une journée. Le site a été complètement rénové.

En travaux depuis l’an passé, son ouverture officielle pour le grand public est fixée au 3 octobre. Finie l’ancienne image qui lui collait à la peau, place maintenant à un thème dans l’air du temps : la découverte de la planète Mars ! Dès l’entrée sur le site, le visiteur est plongé dans cette ambiance bleutée et avec peu de lumière, comme en plein espace. L’une des premières activités proposées est de connaître les compétences de chacun. Car on n’envoie pas n’importe qui là-haut… Des quiz et des exercices d’habileté, de rapidité ou encore de dextérité sont ainsi proposés avant la poursuite de l’aventure. Place ensuite à la “partie 2” et le mur de onze mètres de long sur lequel un écran interactif a été installé. C’est ici que le système solaire et les différentes étapes de la conquête de l’espace y sont expliqués.