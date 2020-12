Envie d’offrir un cadeau très original en cette année spéciale ? L’hôtel La Balade des Gnomes, dans la région de Durbuy, est sans doute un bon moyen pour changer d’air en vous permettant de plonger dans un autre univers. Et c’est peu dire !

“Les 4 coins de la planète sont repensés en un monde magique et féerique. On vous souhaite la bienvenue !” chantonnent Nathalie Neufcoeur et son mari Dominique qui nous accueillent à l’entrée. Bienvenue dans leur monde.

© D.R.

© D.R.

Ici, on passe d’un décor style “Seigneur des anneaux”, à une cabane africaine sans être choqué. “J’aime l’inconnu et le sous-sol de notre planète terre. Il permet d’imaginer et ensuite de se raconter des histoires simples et gentilles. Bref, on crée des espaces différents et on donne un peu de rêve aux gens, surtout en cette période morose, dit-elle encore en nous présentant la douzaine de logements insolites construits en bois. La forme de la plupart d’entre-elles ? Des roulottes, comme celles utilisées par les gens du voyage, mais décorées maison. Ou encore ce cheval géant, style cheval de Troie, qui peut accueillir plusieurs personnes. Nulle part ailleurs, vous ne verrez pareilles réalisations. Un travail minutieux, de patience et réalisé par des passionnés. Le résultat est bluffant.

“La clientèle est variée : avec beaucoup de couples qui viennent en amoureux et pas mal de jeunes. Ce qui est assez surprenant. Comme s’ils ne voulaient pas grandir”, sourit Dominique. C’est notamment lui qui dessine et construit ces cabanes. “Dans une chambre, il doit y avoir au moins une vingtaine d’éléments différents qui la composent : lits, armoires, tables, chaises, miroir… Toutes les matières nobles, comme l’argile, le cuir, la paille, la chaux, le fer, le cuivre ou encore le plomb garnissent les habitations. C’est grâce à quelques brocanteurs que nous obtenons les décorations. Nous avons le souci du détail. Il faut savoir ouvrir les yeux pour repérer les secrets cachés (rires). Bon nombre de clients nous le disent souvent : on ne l’avait pas vu au premier regard !”

© D.R.

Le prix varie entre 140 et 265 euros la nuit, selon la chambre choisie. Cerise sur le gâteau, le restaurant jouxtant ce site appartient à notre couple : la Marmitte des Trolls.

© D.R.

“Avec le virus, nous avons dû le fermer, mais on prépare d’abord, puis livrons des repas dans les logements. Foie gras, cassolette de poissons, civet de marcassin, etc.il y en a pour tous les goûts”, concluent-ils. Bonne nouvelle, il reste encore des cabanes libres pour les fêtes de fin d’année !

INFOS

La Balade des Gnomes (logements insolites)

Rowe dè Rèmoleû 20, 6941 Heyd

Téléphone : : 0472 20 86 23

Site : www.labaladedesgnomes.be

Ouvert tous les jours de la semaine + WE

TARIF

12 chambres/12 noms différents : la légende des Trolls, le Cheval de Troie, La Cabane dans la forêt, etc…Prix entre 160 et 265 euros. Voir infos et conditions sur le site.

COMMENT VENIR

Bus : ligne 11/3

Voiture : Bomal/Barvaux, prendre la direction Heyd (12 min).