Certains profitent de la crise pour gonfler les prix.

Il y a la crise et sa gestion, et l’après. Ceux qui n’avaient encore rien réservé doivent s’en féliciter aujourd’hui, et espèrent pouvoir partir cet été.

Personne ne sait dire quand les frontières rouvriront et quand nous pourrons repenser à des vacances bien méritées loin du confinement.

Et comme la crise profite toujours à quelqu’un, beaucoup espèrent faire de bonnes affaires dans les mois à venir. "Pour les tour-opérateurs, il ne faut pas s’attendre à une flambée des prix car ceux-ci sont négociés au début de la saison avec les hôtels et autres prestataires. Ces prix sont publiés dans les brochures et ils n’auraient aucun intérêt à les augmenter. Par contre, il y aura peut-être moins de promos", analyse un agent de voyages.

Pour les réservations d’hôtels en direct ou sur des sites internet tels que Booking, par contre, il faudra être attentif. Les prix ne sont pas fixés l’avance et peuvent être revus à tout moment. Mais pour le moment, ce sont surtout certaines compagnies aériennes qui sont pointées du doigt. "Comme d’habitude, elles font leur loi, souffle notre interlocuteur. Ils font flamber les prix pour des gens qui doivent rentrer en urgence en Belgique, avec des tarifs parfois dix fois plus cher !"

Des méthodes que Test Achats suit de près. "La fameuse loi européenne est évidemment de vigueur pour les vols annulés, mais certaines compagnies ont maintenu des vols pour éviter de devoir tout rembourser. Il va falloir clarifier la situation car les Belges ne sont pas autorisés à quitter le territoire. La seule chose qu’on leur propose c’est le report sur un autre vol, tout en payant la différence entre les deux billets."