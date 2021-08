Le groupe compte à ce jour trois parcs de vacances dans notre pays: à Mol, Zutendaal et Durbuy. Un quatrième est en développement dans la province de Namur. Le groupe espère pouvoir en compter une dizaine d'ici un an, soit un ensemble de 2.000 à 3.000 logements de vacances, a indiqué un représentant d'EuroParcs.

L'entreprise lorgne le littoral et les provinces de Limbourg, Luxembourg et Namur. "Nous optons de toute façon pour des régions campagnardes. De plus en plus de gens vivent en ville et préfèrent recharger leurs batteries dans la nature", selon EuroParcs.

Cette expansion passera en partie par la construction de nouveaux parcs, mais la société étudie aussi la reprise de terrains existants.

EuroParcs propose des tentes de camping confortables (glamping) ou des chalets avec un service d'hôtellerie. L'entreprise n'est pas nécessairement propriétaire de toutes les maisons. Elle en propose également aux investisseurs qui désirent en tirer un rendement locatif. La Belgique présenterait un gros potentiel dans ce segment, selon EuroParcs.