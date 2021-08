Si les réservations restent basses, pour la fin de l’été et le mois de septembre, les intentions sont bien là.

Comme en 2020, l’été 2021 a été rythmé par le Covid-19. La bonne nouvelle, c’est que les autorités belges et européennes étaient mieux préparées et organisées qu’il y a douze mois, les règles pour quitter et revenir le pays étaient donc moins exposées aux changements de dernière minute. Reste que face au variant Delta qui fait trembler de nombreux pays, on pourrait penser que ceux qui ne sont pas encore partis en vacances y réfléchissent à deux fois. Car même si le cap de la mi-août est presque franchi, nombreux sont ceux qui ont encore des projets. En juin dernier, le baromètre de Touring indiquait que le mois de septembre avait la cote au niveau des intentions de voyage. " En toute logique, les familles avec enfants continuent à opter pour les mois d’été. Juillet (46 %) reste le mois le plus prisé, mais septembre (39 %) devient pratiquement aussi populaire que la haute saison, au détriment de juin (17 %). Beaucoup de gens ne veulent pas avoir à respecter une quarantaine lors de leur retour et y consacrer des jours de congé. C’est pour cette raison qu’ils attendent de voir quelles seront l’évolution du virus et l’accessibilité de la destination. À la question de savoir si la planification de la vaccination influence les projets de vacances, les avis sont partagés : 50 % pensent que non, 44 % estiment que oui. "