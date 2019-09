Le Fonds de Garanties interviendra même en cas de faillite du groupe Thomas Cook.

Les annonces liées à une possible faillite du groupe Thomas Cook inquiètent évidemment les nombreux clients qui doivent partir dans les jours, semaines et mois à venir. Si on est encore dans l'inconnue du côté de Thomas Cook Belgique, une chose est sûre: tous les voyages seront maintenus quoi qu'il arrive. "Il est difficile de communiquer sur les problèmes financiers actuels et on reçoit beaucoup d'appels de clients inquiets, confirme la porte-parole du tour opérateur. Mais la réponse est claire: il ne faut pas paniquer. Même s'il devait y avoir une faillite, le Fonds de Garantie interviendra pour garantir un départ en vacances à tous nos clients."

Le Fond de Garantie Voyages est une une organisation officielle qui prend le relais d'un tour opérateur ou d'un organisateur de voyage en cas de faillite. En clair, il prend le relais si la faillite arrive pendant votre voyage et vous permet de continuer vos vacances ou votre circuit sans problème. Pour les vacances réservées à l'avance, deux scénarios sont possibles. Soit un remboursement du voyage, soit le maintien dans les mêmes conditions.



Il faut savoir aussi que l'inscription au Fonds de Garantie est obligatoire pour toute agence de voyage ou tour opérateur en Belgique.