Un sandwich au pain blanc avec deux pauvres tranches de tomate, du beurre épais et froid et une tranche de jambon rose, au moins 5,50 €, un petit friand à la saucisse, 2,50 €, un paquet de granola, 4 €, un triangle de pain de mie au thon, jusqu’à 6 €. Quand on voyage en famille, cela monte vite au niveau des dépenses… Surtout pour les snacks qu’on a envie de grignoter sur la route des vacances en cas d’embouteillages ou pour tromper l’ennui.

Mieux vaut alors se faire son propre pique-nique ! Voici des idées pour changer de la tartine au fromage ou de la baguette moins croustillante car achetée la veille…

Des boulettes. C’est fou ce que l’on peut mettre dans une boulette : de la viande, du fromage, des légumes, cela se mange sans sauce avec un petit morceau de baguette ou en croquant une tomate à côté. Impeccable comme snack, tout comme les radis : c’est la pleine saison, ça croque, il y a de la mâche, c’est un snack qui met en joie. Et qui permet d’économiser le paquet de chips à prendre aussi (env. 1 € plutôt que 3 en station essence !)

Un cake salé. Toujours meilleur le lendemain de sa préparation. Aux lardons, à l’emmental ou à la feta, aux légumes, on l’emballe en tranches dans du papier sulfurisé. À vous le miam. Mais on évite le brocoli qui peut vite sentir fort, le saumon, l’anchois. Si vous n’avez pas envie de vous y coller, chez Picard le petit cake surgelé coûte 2,95 € !

Des wraps. Au jambon et fromage frais, pas au saumon... Cela a le mérite de ne pas faire de miettes, c’est meilleur que le pain mou, c’est appétissant et facile à préparer à la dernière minute : un wrap ou une fajita que l’on tartine généreusement de fromage frais, une tranche de jambon, du sel du poivre, on roule, on coupe en deux c’est prêt.

Des empanadas. On s’y met la veille : une boîte de maïs doux au poivron qu’on mélange avec des tomates (fraîches ou concassées bien égouttées), un oignon coupé en lanières et du double concentré de tomates. On ajoute à cette farce du thon. On met la farce dans des triangles de pâte feuilletée et on les cuit bien séparés les uns des autres et bien grillés (25 min.) pour qu’ils ne soient pas ramollis le lendemain.

Une pizza calzone. Les amateurs de pizza froide (il y en a) aimeront retrouver ce chausson garni de mozzarella, basilic, champignon, aromates… et qui ne colle pas au papier sulfurisé.E.W.