Alors que les vacances d’été approchent et que la grande majorité des Belges partiront en vacances à l’étranger, on aurait presque tendance à penser que le retour à la normale est total par rapport à la crise sanitaire. Mais si on ne doit plus présenter de CST pour aller au restaurant, au cinéma ou encore à un concert dans notre pays comme chez nos voisins, cela ne veut pas dire que votre pass sanitaire européen ne sera pas indispensable pour passer les frontières. Plusieurs pays qui seront très fréquentés par les Belges cet été réclament encore un pass sanitaire valable. C’est le cas de la France, de l’Espagne, du Portugal ou encore de l’Allemagne, en Europe, mais aussi de la Turquie, de la Tunisie, de l’Égypte ou du Maroc. On fait le point destination par destination.

En France, les personnes qui ne disposent pas d’un schéma vaccinal complet devront présenter un test PCR datant de moins de 72 h ou encore un test antigénique datant de moins de 48 h. En d’autres termes, ceux qui sont en ordre de vaccination (attention, trois doses en France) devront pouvoir le présenter au moment de passer la frontière ou à l’aéroport d’arrivée, en cas de contrôle bien sûr.