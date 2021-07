Après un premier week-end relativement calme, ces samedi et dimanche marqueront le vrai grand départ vers les vacances. L’organisme français Bison Futé ne s’y trompe d’ailleurs pas : l’ensemble du territoire français, classé orange ce vendredi à l’exception de la région parisienne qui verra rouge toute la journée, passera en zone rouge dès ce samedi.

Les autoroutes et nationales de l’Hexagone seront donc prises d’assaut par des millions de Français mais également de conducteurs étrangers. Dont de nombreux Belges.

Des dizaines de milliers de vacanciers belges prendront en effet la direction du soleil, traversant différents pays pour rejoindre leur lieu de villégiature. Un état de fait encore plus vrai cette année : en raison de la crise du coronavirus et des restrictions de voyages vers les pays hors d’Europe, les Belges seront plus nombreux à se rendre en vacances en voiture.

(...)