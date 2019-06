"Vacances, j’oublie tout, plus rien faire du tout…" Sinon faire la file aux péages et ça, cela ne s’oublie pas du tout !

En juillet-août, c’est vraiment la galère durant les grandes migrations touristiques par la route. Bloqué dans la masse, vous avez sans doute déjà envié ceux qui passent tranquillement par les portes marquées d’un grand T, vous disant que "l’an prochain, on ne vous y prendra plus, vous aurez cet abonnement aux télépéages. Et c’est vous qui regarderez les autres avec un petit sourire narquois " !

Voilà arrivé le moment de mettre en application votre bonne résolution de vacancier (plus) prévoyant. Les prix ? Ils varient peu d’une société d’autoroute à l’autre.

Prenons l’exemple de l’une d’entre elles : Bip and Go (France). Elle propose plusieurs formules d’abonnement mais celle dont vous aurez probablement besoin est destinée aux particuliers, dite "à la carte".

Elle se destine aux usagers qui ne fréquentent pas beaucoup les autoroutes françaises (et autres) sinon en périodes de vacances. Tout est très clair sur le site dédié (bipandgo.com).

En résumé, vous payerez bien sûr vous aussi vos trajets sur autoroutes, mais par facture, après être rentré chez vous.

Surtout, ce "pass rapide" ne vous coûtera (dans la société ici choisie) qu’1,70 € par mois circulé. Ce qui, pour être clair, signifie que vous ne payez rien pour les autres mois de l’année où vous n’empruntez pas ces autoroutes étrangères.

On précise quand même que l’envoi du badge (sous 48 heures, promet-on chez Bip and Go) coûte 10 € pour la Belgique (6 € si vous résidez en France), de même que l’activation dudit badge (20 € en tout donc). La facturation électronique est gratuite, mais si vous optez pour le papier, ce sera 1 € par mois circulé. Voilà donc le prix pour vous éviter de "surchauffer" et de vous énerver aux péages…

Précisons que, généralement, votre badge fonctionnera aussi en Espagne et au Portugal (2,50 € par mois circulé, Bip and Go offrant la gratuité de l’abonnement ibérique en juillet et août cette année).

Dernière petite info, si vous êtes abonné chez Touring, vous avez droit au badge topEurop (via la société Area) vous permettant d’emprunter les télépéages de France, d’Espagne, du Portugal et même d’Italie.

Autant savoir…