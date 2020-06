France: la Tour Eiffel rouvrira bientôt ses portes au public © REPORTERS Vacances Belga

La Tour Eiffel à Paris rouvrira au public à partir du 25 juin après trois mois de fermeture. Les visites d'effectueront seulement jusqu'au 2e étage, avec port du masque obligatoire à partir de 11 ans et la montée uniquement par les escaliers, a annoncé mardi la société d'exploitation du monument parisien. "Après plus de trois mois de fermeture dans le contexte de la pandémie de Covid-19, soit la fermeture la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale, la Tour Eiffel rouvrira ses portes au public le 25 juin 2020 à 10H00", indique le site internet, précisant que le nombre de visiteurs serait limité sur le parvis et dans les étages.