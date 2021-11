Depuis plusieurs années, le tourisme responsable se développe aux quatre coins du monde. Si on peut s’interroger sur la pertinence de faire des milliers de kilomètres en avion pour aller protéger la nature aux antipodes, ces formules ont au moins le mérite de mettre en avant les populations locales et de développer des projets à taille humaine. Désormais, c’est aussi TUI qui s’y met, avec son programme Fair Travel. "La crise sanitaire a frappé le secteur du tourisme de plein fouet. Le tour-opérateur TUI a mis ce temps à profit pour repenser les voyages afin que les voyageurs, et TUI, puissent contribuer à des vacances équitables et avoir un impact positif sur l’environnement, tout en offrant des opportunités pour la population locale. TUI lance ainsi aujourd’hui Fair Travel, une approche plus verte des voyages en avion, en voiture et des citytrips. Grâce à Fair Travel, les voyageurs séjournent dans un logement porteur d’un label écologique, ils soutiennent la population et l’économie locales et ils investissent dans une mobilité plus verte ", annonce TUI.