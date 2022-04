Voilà donc le premier été sans Covid-19 qui se profile à l’horizon. S’il ne faut pas crier victoire trop vite, les prochaines grandes vacances devraient permettre de reprendre certaines habitudes, et de ne plus être contraints à suivre une série de mesures, tests et pass sanitaire en tête. Toujours est-il que certains ont pris de nouvelles habitudes et préfèrent encore éviter les avions et les aéroports. Il y a ceux aussi qui ont toujours privilégié les séjours en voiture. Et quand on pense à des vacances en voiture, c’est la France qui vient à l’esprit. Destination numéro 1 des Belges - statut renforcé après 2 ans de Covid -, la proximité mais aussi la variété des paysages attirent encore et toujours les Belges.

Mais il n’y a pas que l’Hexagone à quelques heures de route de chez nous. On peut aussi aller chercher de très beaux coins et du soleil ailleurs. Cela tombe bien, l’offre est de plus en plus complète un peu partout, tous les pays ayant connu une progression du tourisme de proximité. En plus, les tarifs y sont généralement moins chers, puisque moins prisés.

(...)