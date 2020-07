En cette semaine de Fête Nationale, soyons un peu chauvins : voici quelques jeux imaginés chez nous, qui vont égayer votre été…

Accoudé à un coin du bar, on palabre. On joue, on prétend être un.e autre. C’est le principe de ce Barabistouille, que l’on doit aux Éditions du Hibou, basées à Tervuren. Chacun incarne un personnage - dont la description complète figure sur un carton de bière - avec ses petits travers, ses traits de caractère. L’idée est d’en faire un "jeu d’rôle", avec, à chaque tour, un petit défi supplémentaire : coller à un thème, dans un premier temps. Avec un accent, un air désabusé, la langue qui pend (oui oui, vous avez bien lu) dans un second temps. Le tout sans jamais perdre de vue que vous n’êtes plus vous mais l’un.e des zozos accoudés au zinc. Visuellement, le bar de Marcel est absolument délicieux et les différentes trouvailles (sous-bock, capsules, etc.) sont 100 % belges. De quoi passer de belles soirées de rigolade, que vous soyez, ou non, doué pour l’impro et un peu de mise en scène…

Barabistouille (Éditions du Hibou), 12 ans et +, 30 à 45 minutes, 3 à 10 joueurs, 20 €

Jeu coopératif par excellence, Just One va faire travailler vos petites cellules grises, comme le dit le très célèbre détective belge Hercule Poirot. Votre but ?

(...)