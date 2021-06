Ce week-end risque d'être dense sur les routes. En effet, le 1er week-end de juillet voit toujours la première salve de vacanciers se diriger vers des contrées plus ensoleillées.



Comme d'habitude, Touring a donné des indications: en Europe, en direction du sud, la situation sera orange (quelques bouchons) vendredi et samedi. Si vous souhaitez partir, dimanche sera le jour le plus propice (vert).

En pratique, voici les situations pays par pays:



En Belgique, des embouteillages sont probables sur la E40 en direction de la Côte vendredi après-midi et samedi matin. Il y aura aussi des bouchons sur la E411 vers les Ardennes et la E17 vers Paris. Localement, la circulation sera très dense à Liége, Anvers et sur le ring de Bruxelles.

En France, en Île-de-France, samedi est classé rouge. Sur le reste du pays, vendredi et samedi sont classés orange (circulation dense avec quelques petits bouchons) dans le sens des départs. Quelques bouchons sont à prévoir vers le sud. Dimanche, la circulation devrait être meilleure (vert).

En Italie et en Espagne la circulation devrait être dense mais malgré tout fluide (jaune). Des ralentissements sont attendus depuis la France.

En Allemagne, il devrait y avoir quelques ralentissements le samedi en direction du sud.