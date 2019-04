Ce lieu hors du commun, l’un des plus beaux jardins de France, est habité par l’histoire d’un homme, le Prince Peter Wolkonsky son infatigable créateur.

Né en 1901 à Saint-Pétersbourg, il parcourt avec sa famille l’Europe toute entière et déménage en de nombreux endroits. À 65 ans, cherchant un éden pour se poser, peindre et jardiner, il jette son dévolu sur les 18 ha du domaine de Kerdalo dans les Côtes d’Armor en Bretagne. Une terre fertile parcourue d’eau n’attend que lui pour se réveiller. À l’embouchure de la rivière du Jaudy, dans ce pays réchauffé par le Gulf Stream où les haies bocagères, les talus et les chemins creux sont maintenus pour protéger des vents forts, il passe du rêve à la réalité et se jette corps et âme dans la création d’un jardin.

Maître des couleurs

C’est lors de séjours en Italie que Peter Wolkonsky découvre les couleurs, les harmonies, (...)