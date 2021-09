Après deux saisons gâchées par le Covid-19, les stations de ski françaises, suisses, italiennes ou autrichiennes se préparent à accueillir des touristes cet hiver. Si tous les feux ne sont pas encore au vert en ce qui concerne la pandémie, on peut espérer que cette saison puisse se tenir, même avec quelques règles sanitaires si besoin en est. D’ailleurs, les Belges semblent y croire et réservent déjà leur séjour. "Les réservations se font beaucoup plus rapidement que les années précédentes. Sunweb a reçu de nombreuses demandes de renseignements sur la saison 2021-2022, parce que les amateurs de sports d’hiver ont dû sauter une saison l’année dernière, comme la fin de la saison 2019-2020. C’est pourquoi Sunweb a mis l’offre en ligne tôt cette année et de nombreux clients ont déjà réservé leurs vacances d’hiver longtemps à l’avance. Nous constatons une augmentation des réservations de 5 % par rapport à 2019, qui était déjà une année exceptionnellement bonne, affirme Tim Van den Bergh, porte-parole de Sunweb. Les destinations les plus populaires sont Mayrhofen, Gerlos, Flachau, Val Thorens, La Plagne ou l’Alpe d’Huez. Nous voyons un changement notable vers la France au lieu de l’Autriche comme destination la plus populaire ces dernières semaines. En outre, il y a un premier pic de réservations pour les vacances d’hiver et le congé de détente."