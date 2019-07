Dans la Loire

Vous aimez les vins naturels ? La 6e édition du salon Bulles au Centre se tiendra à Faverolles-sur-Cher le 21/7 de 11 h à 19 h. Cela se trouve entre Chenonceaux et le village de Bourré (cela ne s’invente pas) et l’événement est totalement dédié aux pétillants naturels. Un salon unique en France. Une trentaine de vignerons, brasseurs et cidriculteurs travaillant en méthode ancestrale sont attendus. (...)