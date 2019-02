En ce 14 février, c’est un peu une déclaration d’amour que lance Ryanair à sa clientèle avec une série de mesures destinées à améliorer avant tout le service parfois décrié de la compagnie low-cost irlandaise.

Conformément à sa politique, Ryanair réaffirme sa volonté de proposer les tarifs les plus bas. Ainsi, si vous trouvez un tarif moins cher dans les 3 heures, recevez la différence plus 5 € de crédit MyRyanair

La ponctualité est aussi au centre des préoccupations. L’irlandaise veut respecter son objectif de 90% de ponctualité (hors retards liés au contrôle aérien) et s’engage, en cas de pourcentage inférieur, à offrir 5% de réduction sur les tarifs aériens du mois suivant.

Le confort n’est pas oublié non plus avec l’arrivée du nouvel avion Max: nouveaux intérieurs, plus d’espace pour les jambes, plus de sièges, plus respectueux de l’environnement. Les premiers avions sont attendus dès avril.

Modifier sa réservation... sans frais

Loin d’être dans le peloton de tête en ce qui concerne son service à la clientèle (surtout après-vente), Ryanair a aussi revu sa charte de service à la clientèle. Les demandes UE261 seront désormais traitées en 10 jours et une nouvelle assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec connexion en 2 minutes sera mise sur pied.

Toujours dans un souci d’améliorer ses services, la compagnie proposera aussi un “délai de grâce” de 48 heures qui vous permettra de modifier gratuitement votre réservation.

Au cœur de l’actualité, les préoccupations gouvernementales sont aussi au menu. Ryanair lance ainsi un programme de compensation des émissions de carbone et s’engage à arrêter l’utilisation de plastique d’ici à 5 ans.

Les voyageurs fréquents seront aussi heureux de profiter, pour un forfait de 199 € (par an), de l’exemption de frais pour la réservation de sièges, le coupe-fil aux aéroports et l’embarquement prioritaire pour les clients fréquents.

“Cette année, Ryanair accueillera 152 millions de clients qui bénéficieront de ces dernières améliorations, notamment la promesse de tarifs les plus bas et de ponctualité, notre charte de service à la clientèle, notre nouveau programme de fidélité Ryanair Choice, tandis que cet été, de nombreux clients profiteront de nos nouveaux appareils Boeing MAX Gamechanger, plus d’espace pour les jambes et de nouveaux intérieurs”, indique Kenny Jacobs, directeur marketing de Ryanair. “Bien que nous continuons à améliorer notre service à la clientèle, nos tarifs les plus bas - nous promettons qu’ils ne seront pas battus - ne changeront pas. Nos clients bénéficieront toujours du plus grand choix de destinations, avec le plus grand nombre de vols à l’heure et une expérience à bord fantastique, alors que nous continuons à développer notre flotte, notre trafic et nos destinations.”