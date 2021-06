En ce mois de juin, il est l’heure de découvrir le 20e baromètre des vacances d’Europ Assistance. Une enquête menée en long et en large sur les intentions de voyage des Belges, leurs envies, leurs activités, etc. Cette année, il s’agit surtout de comparer l’avant et l’après Covid-19. Et la crise aura bien changé les habitudes des Belges. Durablement ? Réponse l’année prochaine.