Malgré le rush du mois de mai, de nombreuses opportunités demeurent.

Les vacances d’été approchent à grands pas et la réouverture des frontières, en début de semaine, a rouvert également des perspectives de voyages à l’étranger. Si les départs se font encore timides dans les aéroports et que le trafic ne devrait pas dépasser 40 % d’un été "normal", d’autres types de séjour devraient en profiter.

Durant le confinement, nul n’aurait osé miser sur des départs à l’étranger dès le 1er juillet. Ce fut donc le rush sur les réservations à la Côte et en Ardennes. Si bien qu’à la mi-mai il était devenu quasi impossible de dénicher une location en Belgique à prix abordable. Et pour cause : avant la crise, 80 % des Belges avaient planifié un séjour à l’étranger, chiffre qui a baissé à 44 % à peine suite à l’apparition du coronavirus. La tendance est cependant en train de s’inverser à nouveau. Fin mai, alors que l’autorisation de se rendre dans sa résidence secondaire était accordée et que les musées pouvaient aussi rouvrir sous certaines conditions, la confiance est remontée du côté des touristes, 54 % déclaraient à nouveau songer à un voyage à l’étranger. "Et ils sont de moins en moins nombreux à envisager de passer leurs vacances au pays", indique Stef Gits, de Toerisme Vlaanderen. "On ne peut pas en conclure que les gens se rendront massivement à l’étranger, mais ce ne sera pas non plus un été entre Belges."

Le flot de mesures imposées à la Côte, à commencer par l’obligation de réserver sur certaines plages, n’est pas non plus de nature à garantir des vacances des plus agréables. Le discours des bourgmestres, durant la crise, pour inciter les Belges à rester à la maison plutôt que de se rendre à la Côte n’a pas non plus été de nature à les convaincre de passer leurs vacances au littoral. Le taux d’occupation dans les hôtels est actuellement de 70 %, preuve qu’il est bel et bien encore possible d’y dénicher une chambre.

Depuis le Conseil national de sécurité du 3 juin dernier, on observe une reprise des réservations. "Ce n’est pas encore la ruée, mais on note clairement une reprise. Et ce qui est intéressant, c’est de constater que les gens ne sont pas à la recherche d’un séjour d’un week-end ou de quelques jours, mais bien de deux ou trois semaines. Passer ses grandes vacances à la Côte semble donc bel et bien une option en ces temps de coronavirus", ajoute Peter Bonhomme, de CIB Kust, dans les colonnes de nos confrères du Laatste Nieuws.

Dans les Ardennes également, les hôtels, gîtes, chambres d’hôtes et camping ont encore des disponibilités. Alors que la Côte semble davantage attirer les francophones, les Ardennes sont très prisées des Flamands. Et la réouverture des frontières n’a pas mis un frein à cet engouement. Au contraire, "nous avons même observé une augmentation de 125 % des réservations au cours des trois dernières semaines par rapport à l’année dernière. C’est énorme, mais il faut aussi tempérer ces chiffres car de nombreuses personnes ont juste déplacé leurs week-ends annulés en avril et mai à août et septembre ou encore en automne", détaille Joris Vandendooren, du site Ardennes-Étapes.