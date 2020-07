En plus des mesures sanitaires, les stations se plient en quatre pour recevoir les touristes.

Mercredi 1er juillet, premier jour des vacances d’été et une matinée pluvieuse pour marquer le coup. Presque une bonne blague belge. Mais à peine le temps d’arriver à la côte que le soleil a chassé les nuages pour nous offrir une agréable journée, sans pour autant flirter avec les températures tropicales de la semaine dernière. Un temps calme pour une fréquentation qui l’était tout autant de La Panne à Ostende.

Mais certains parlent vite du calme avant la tempête. " Depuis le début de la semaine, il n’y a pas beaucoup de monde mais le temps n’est pas terrible" , observe une commerçante de Coxyde. "Mais la semaine passée, c’était bondé, surtout le week-end. On remarque que les week-ends sont beaucoup plus chargés que d’habitude et je pense qu’il y aura beaucoup de monde cet été. Les deux premières semaines de juillet sont toujours calmes, mais je ne sais pas si ce sera le cas cette année. "