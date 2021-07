Ici, le soleil brille tout l’été et plus encore", lance Claire Béhar, la directrice générale du Comité du Tourisme de la Côte d’Azur. Depuis son bureau dans le nouveau quartier de l’Arena à Nice, elle prie pour que la crise du coronavirus soit derrière nous et que le tourisme va à nouveau pouvoir faire vibrer le poumon de la région.

Parce que les investissements n’ont pas ralenti. Parce que cet été et son arrière-saison sont décisifs pour la relance. Parce que la Côte d’Azur offre à un peu plus de 1 000 kilomètres de Bruxelles le dépaysement total. Et pas uniquement sur les belles plages de Menton à Sainte-Maxime en passant par les yachts de Saint-Tropez et la Promenades des Anglais de Nice.