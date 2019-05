Vacances L’École de Crozant a attiré les plus grands noms venus peindre de magnifiques paysages.

Si vous cherchez un endroit calme pour passer vos vacances, que la foule vous indispose, et que vous ne rêvez que d’air pur quelque part où les embouteillages n’excèdent pas plus de cinq voitures, alors la Creuse est faite pour vous. "Ici, résume l’écrivain Christophe Rameix, on peut encore rouler à 20 à l’heure sans gêner personne."

(...)