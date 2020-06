Quelque 85% des Belges ont l'intention de partir en vacances (minimum une nuit hors domicile) dans les prochains 24 mois, ressort-il vendredi du Travel Intentions Dashboard, "radiographie" des intentions de voyage des Belges, publié par le Fonds de garantie voyages.

Le budget des vacances augmente de 11,5% par personne et la France, l'Espagne et les Pays-Bas se rangent parmi les destinations favorites. L'incertitude provoquée par l'épidémie de coronavirus à travers le monde et les perspectives offertes par les "bons à valoir Covid-19", ont mené 35% des Belges à reporter leur voyage à 2021. Ceux qui comptent encore partir en 2020 le feront plutôt fin août et en automne.

Autre constat: 14% des Belges comptent passer leurs vacances en Belgique, contre 10% avant la crise sanitaire. La France, l'Espagne et les Pays-Bas figurent parmi leurs destinations préférées.

Les voyages en avion et en autocar perdent de leur popularité au profit de ceux en voiture. Si 39% des Belges ont l'intention de prendre l'avion pour rejoindre leurs destinations de vacances, la peur des grandes foules pousse un grand nombre de personnes à préférer les aéroports régionaux.

Un voyageur sur deux continue d'opter pour des vacances à l'hôtel. Les autres préfèreront les campings, louer une villa, un appartement ou un chalet.

Le Belge, qui est désormais prêt à débourser 893 euros par personne pour son escapade, soit une augmentation de 11,5% par rapport à février 2020, indique vouloir passer des vacances plus actives, axées sur la randonnée, la course à pied et le vélo.

Depuis la faillite de Thomas Cook et l'épidémie de coronavirus, l'assurance contre l'insolvabilité financière est plus que jamais perçue comme une évidence.