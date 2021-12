Bonne nouvelle, les frontières restent ouvertes malgré la reprise de l’épidémie partout en Europe. Mais pas si vite ! L’autorisation de voyager pourrait vite se transformer en casse-tête pour de nombreuses familles. Car quand on est un aussi petit pays que la Belgique, on est dépendant de ce qu’il se passe/se décide ailleurs. L’exemple le plus parlant concerne évidemment la France, qui est en passe de durcir les conditions d’accès au pass sanitaire. Dès le 15 décembre, les plus de 65 ans devront avoir reçu leur troisième dose de vaccin pour avoir un pass valide en France, notamment pour l’Horeca, mais aussi les remontées mécaniques. Une mesure qui sera étendue aux plus de 18 ans dès le 15 janvier.

(...)